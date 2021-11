Assassin's Creed Infinity nel XVI secolo? Tre grandi capitali al lancio per un rumor

Dopo la conferma da parte di Ubisoft che Assassin's Creed: Infinity non sarà distribuito come free to play, spunta in rete una nuova serie di rumor e indiscrezioni legate al misterioso progetto.

Ad ospitare questi ultimi, è il famigerato portale di 4chan, che consente la pubblicazioni di post e messaggi in forma anonima. Una circostanza che rende complesso identificare insider effettivamente in possesso di agganci nell'industria videoludica, ma che non ha impedito negli anni l'emergere sul portare di rumor veritieri, come l'ampia selezione di anticipazioni legate a Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Ora, su 4chan trova spazio un presunto insider che, ricollegandosi ad una fonte verificata dai moderatori Reddit, sostiene di avere nuove informazioni su Assassin's Creed: Infinity.

Secondo quanto riportato dalla fonte, il misterioso progetto Ubisoft sarebbe pronto a raggiungere il mercato con una prima selezione di tre ambientazioni legate al XVI secolo. Queste ultime, come esplicitato dall'immagine - disponibile in calce - che ha accompagnato il post, non sarebbero altro che Costantinopoli, Esfahan e Delhi, rispettivamente le capitali del Califfato ottomano, dell'impero dei Safavidi e del Sultanato Moghul.



Il rumor prosegue affermando che al lancio di Assassin's Creed: Infinity farà seguito la progressiva pubblicazione di update gratuiti, che andranno ad ampliare la narrazione con città ed epoche storiche differenti. L'utilizzo di espansioni andrà invece a costituire la base per l'adozione di un modello di stampo live service. Assassin's Creed: Infinity, conclude il presunto leaker, sarà a tutti gli effetti un reboot della saga, con momenti iconici che resteranno immutati, ma altri aspetti che saranno invece riscritti.



Come già evidenziato, vista la natura di 4chan, è impossibile offrire un giudizio concreto sulla natura di tale rumor, che sta catturando ampia attenzione da parte della community di appassionati della saga degli Assassini. Al momento, è probabile che i curiosi dovranno attendere ancora diverso tempo prima di poter avere conferme ufficiali in merito al destino di Assassin's Creed: Infinity. Ubisoft ha infatti intenzione di supportare ancora per qualche tempo Assassin's Creed: Valhalla, per il quale è previsto un secondo anno di contenuti. Di recente, è stato invece pubblicato l'ottimo Assassin's Creed Valhalla Discovery Tour: The Viking Age.