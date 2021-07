Assassin's Creed Infinity non prima del 2024: sarà preceduto da altri capitoli classici?

Recentemente siamo venuti a conoscenza del progetto noto come Assassin's Creed Infinity, con cui Ubisoft ha intenzione di rendere completamente live service il proprio franchise di punta dopo aver già sperimentato in forma più contenuta la formula con la trilogia di Origins, Odyssey e Valhalla.

Ubisoft ha confermato ufficialmente l'esistenza di questo ambizioso progetto il cui intento sarà quello di convogliare tutti gli elementi della storia del franchise in un unico prodotto. Secondo il report di Bloomberg che ha preceduto l'annuncio ufficiale, Assassin's Creed Infinity sarà pronto per il lancio non prima del 2024 (proprio come GTA 6, stando agli ultimi rumor).

A tre anni di distanza, è lecito dunque chiedersi se nel frattempo Ubisoft abbia intenzione di continuare a supportare il franchise con dei nuovi capitoli "tradizionali", ovvero con delle vaste esperienze single player supportate sul lungo periodo con corposi aggiornamenti ed espansioni narrative. Sulla questione è intervenuto ancora Jason Schreier.

"Quindi, se ho capito bene, questo significa che per i prossimi anni la tradizionale esperienza single player di AC sarà messa da parte?", chiede un utente su Twitter. "No, non necessariamente", la replica di Schreier. "Farà semplicemente parte di AC Infinite. I dettagli sono ancora in discussione perché è nelle fasi iniziali di sviluppo, la l'idea alla base è quella di rendere Infinite una hub in evoluzione per tutte le cose riguardanti la serie".

Non una risposta certa, dunque, ma è abbastanza probabile che Ubisoft non lascerà completamente ferma la sua saga action-RPG nell'attesa che Infinity arrivi sul mercato. Converrà in ogni caso attendere che sia la casa francofona a dissipare ogni dubbio sulla questione.