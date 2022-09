Assassin's Creed Infinity non sostituirà la pubblicazione di nuovi giochi

Marc-Alexis Côté, produttore esecutivo di Assassin's Creed, ha voluto approfondire la natura di Assassin's Creed Infinity ribadendo come non si tratti di un nuovo gioco della serie bensì di un gigantesco hub che connetterà il passato e il futuro della saga degli Assassini.

Abbiamo già visto cos'è e come funziona Assassin's Creed Infinity ma Côté chiarisce ancora una volta che "Assassin's Creed Infinity non andrà a sostituire la pubblicazione dei giochi singoli", viene ribadito come sarà assolutamente possibile (e anzi necessario) comprare i singoli giochi separatamente, di fatto Infinity non andrà a sostituire le consuete uscite retail e digitali ma si presenterà come "la casa di Assassin's Creed e della sua community" con l'obiettivo di unire tutte le esperienze passate e future.

I singoli giochi acquistati verranno mostrati nell'hub e saranno connessi tra loro, inoltre ci sarà anche un gioco multiplayer di Assassin's Creed denominato Invictus come parte dell'esperienza di Infinity. I giocatori dovranno quindi continuare ad acquistare i singoli giochi, l'unica differenza è che l'hub di Infinity connetterà le avventure già esistenti e quelli in arrivo, rendendo così più fruibile il tutto anche dai nuovi giocatori.

Per chiarezza, ecco il riassunto di tutti i nuovi giochi di Assassin's Creed annunciati tra cui Assassin's Creed Mirage, Codename Hexe e Codename Jade.