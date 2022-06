Assassin's Creed Infinity e oltre: il 'futuro della serie' svelato a settembre!

Il team di Ubisoft ha deciso di sfruttare la finestra comunicativa estiva per dare ufficialmente il via ai festeggiamenti per il quindicesimo anniversario della serie di Assassin's Creed.

Nel corso di un breve evento streaming, il colosso videoludico francese ha rievocato le origini dell'IP, condividendo con gli appassionati gli ultimi aggiornamenti relativi al supporto post lancio previsto per Assassin's Creed: Valhalla. In concomitanza, è stato inoltre confermata l'organizzazione di un weekend di gioco gratis dedicato ad Assassin's Creed Origins.

Durante la diretta, Ubisoft non ha purtroppo offerto alcun dettaglio sull'ancora misterioso Assassin's Creed: Infinity, ma sembra che presto potremo saperne di più. Al termine della diretta, la software house ha infatti invitato il pubblico a pazientare sino al prossimo settembre 2022. Alla vigilia dell'autunno, infatti, Ubisoft organizzerà un "evento speciale" volto a svelare ufficialmente il futuro della saga. Nessun ulteriore informazione in merito, ma, se non altro, l'attesa per saperne di più non sarà troppo lunga!



Annunciato nel corso del 2021, Assassin's Creed: Infinity sarà un gioco premium, ma rinnoverà l'approccio di Ubisoft alla storica saga degli Assassini. Sul progetto, la casa francese si è rivelata restia ad offrire dettagli precisi, ma il team di sviluppo ha già confermato la volontà di far evolvere il titolo nel corso del tempo.