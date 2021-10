Assassin's Creed Infinity tra rumor e aspettative: cosa vorreste dal futuro della serie?

Hanno iniziato a susseguirsi alcuni rumor su Assassin's Creed Infinity. In attesa di conferme o probabili smentite, vi chiediamo: cosa vorreste dal nuovo capitolo della serie Ubisoft? Passiamo in rassegna tutte le indiscrezioni sul prossimo, attesissimo episodio dell'epopea di Assassin's Creed.

Il nuovo atto dell'ormai iconica saga degli Assassini, per stessa ammissione del publisher e sviluppatore transalpino, andrà a "espandere le ambizioni multiculturali della serie", una frase che sottintende uno slancio narrativo dirompente e la presenza di molteplici binari narrativi e storiografici su cui ramificare la trama del nuovo progetto.

A eccezione di queste dichiarazioni, il titolo è ancora avvolto nel mistero più fitto. A giudicare dalle anticipazioni riportate dal sempre puntuale Jason Schreier di Bloomberg, l'esperienza ludica di Assassin's Creed Infinity dovrebbe appoggiarsi a una piattaforma online studiata per evolversi nel tempo, con episodi separati e una moltitudine di scenari e linee cronologiche da esplorare saltando da un continente all'altro.

Ad ogni modo, non sappiamo se Infinity assumerà davvero i contorni di un'esperienza a sviluppo continuo, ma ricollegandoci alle parole di Ubisoft dobbiamo necessariamente ipotizzare un progetto ambientato in contesti narrativi, geografici e storici completamente diversi da quelli che hanno caratterizzato i precedenti capitoli della saga, come il più recente Assassin's Creed Valhalla a tema norreno. E voi, cosa ne pensate di questi rumor e della possibile trasformazione della serie in un titolo GAAS strutturato a episodi? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di ammirare il nostro ultimo video speciale su Assassin's Creed Infinity.