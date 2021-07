Assassin's Creed Infinity: un primo sguardo al futuro della serie Ubisoft

Ubisoft ha confermato che Assassin's Creed Infinity esiste ufficialmente. Ma che cos'è il nuovo gioco dell'iconica saga action ruolistica? Scopritelo assieme a noi.

Le prime voci sulle caratteristiche del progetto sono emerse dal nuovo report di Bloomberg realizzato dal giornalista Jason Schreier, sottolineando che Assassin's Creed Infinity sarà un live service ispirato a Fortnite e GTA V realizzato da più studi (Ubisoft Montreal e Ubisoft Quebec) e con un'uscita prevista non prima del 2024. E poco dopo la pubblicazione del report è stata la stessa Ubisoft a confermare, attraverso un lungo messaggio sul proprio sito ufficiale, che Assassin's Creed Infinity è ufficialmente in sviluppo, con i due team citati da Schreier al lavoro sul progetto ancora in fase embrionale. Nel post Ubisoft non fornisce dettagli particolarmente approfonditi sulla natura live service di Infinity, sebbene il fatto che si accenni al modo in cui si sta evolvendo l'industria videoludica potrebbe essere un indizio verso tale direzione.

Considerato che l'opera sembra essere ancora molto lontana dal suo arrivo non resta che attendere nuove informazioni in futuro e vedere come proseguirà il già confermato supporto post-lancio di Assassin's Creed Valhalla.