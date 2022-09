Assassin's Creed Infinity: Ubisoft conferma lo sviluppo di Invictus, un gioco multiplayer

Dopo aver svelato il futuro di Assassin's Creed da Mirage a Red, il VP Executive Producer dell'IP 'assassina' di Ubisoft Marc-Alexis Côté ha confermato di essere al lavoro su un videogioco multiplayer chiamato internamente con il nome in codice di Assassin's Creed Invictus.

Il produttore esecutivo della serie di punta di Ubisoft ne parla ai microfoni di IGN.com sottolineando come "non abbiamo ancora finalizzato i nostri piani per il modello di business che adotteremo per Invictus, ma la sua distribuzione come free-to-play è una delle possibilità che stiamo valutando".

Côté spiega inoltre che AC Invictus andrà a riallacciarsi all'Hub di Assassin's Creed Infinity e che, di conseguenza, sarà un progetto che attingerà indistintamente dal passato e dal futuro della serie: "Penso che il concept che stiamo sviluppando per Invictus suggerisca la possibilità di riprendere i personaggi di diversi periodi storici. Con Invictus avrete perciò modo di collegare i diversi videogiochi della serie".

Pur senza essere stata presentata durante l'Ubisoft Forward del 10 settembre, la concept art di Assassin's Creed Codename Invictus è stata mostrata alla stampa in una presentazione a porte chiuse, come confermano i giornalisti di IGN.com. L'uscita di Invictus, ad ogni modo, sarebbe ancora lontana, considerando la già ricca roadmap stilata da Ubisoft da qui ai prossimi anni con Assassin's Creed Mirage, Jade, Red ed Hexe. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia di questo nostro speciale sulle prospettive sul futuro di Assassin's Creed Infinity e il futuro della saga.