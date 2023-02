Assassin's Creed Infinity, Ubisoft fa sul serio: già 9 giochi in sviluppo? Gli ultimi leak

In base alle ultime, importanti anticipazioni condivise da Tom Henderson, Ubisoft avrebbe deciso di puntare tutto sulla serie di Assassin's Creed e di approvare lo sviluppo di ben nove videogiochi in contemporanea, il cui lancio sarebbe previsto a cadenza annuale da qui al 2026 e oltre.

L'ultimo report condiviso dal leaker che collabora con Insider-Gaming si riallaccia alle passate indiscrezioni sul futuro di Assassin's Creed Infinity per confermare, seppure ufficiosamente, lo sviluppo di sei videogiochi della serie presso altrettante sussidiarie dell'azienda francese.

Il primo ad approdare sul mercato sarà ovviamente Assassin's Creed Mirage: l'avventura ambientata nella splendente Baghdad del IX secolo con protagonista Basim Ibn Ishaq verrà commercializzata nel corso del 2023. Sempre per il 2023 dovrebbe essere previsto il lancio di Assassin's Creed Jade su sistemi mobile iOS e Android, e lo stesso dicasi per Assassin's Creed Nexus in Realtà Virtuale.

Per quanto riguarda il futuro della serie di Assassin's Creed, le ultime voci di corridoio raccolte da Tom Henderson e Insider-Gaming fissano per il 2024 il lancio di AC Codename Red, con Assassin's Creed Invictus e Codename Hexe previsti in uscita rispettivamente per il 2025 e 2026.

Henderson cita altri tre videogiochi in sviluppo presso Ubisoft Sofia, Chengdu e Annecy. Il primo, Project Nebula, dovrebbe essere ambientato in India, nell'Impero Azteco e nel Mediterraneo. Il secondo, Project Raid, viene descritto come un gioco cooperativo free to play e a vocazione PvE con squadre da quattro giocatori composte da personaggi provenienti dai capitoli passati di Assassin's Creed. Anche il terzo titolo segnalato da Tom Henderson, Project Echoes, dovrebbe essere un'avventura multiplayer, ma con un gameplay più 'narrativo' e incentrato sulle ultime tecnologie di Ubisoft Scalar. Ci sarebbe anche un decimo e ultimo videogioco non ancora in sviluppo ma già pianificato da Ubisoft, ovvero Assassin's Creed Nexus 2.