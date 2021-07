Assassin's Creed Infinity è ufficiale: sono due i team al lavoro sul gioco

A pochissimi minuti dalla diffusione del report di Jason Schreier circa l'esistenza di Assassin's Creed Infinity, Ubisoft ha pubblicato un lungo post sul sito ufficiale per confermare l'inizio dei lavori su questo ambizioso progetto.

L'azienda francese ha confermato che al lavoro sul progetto, il cui sviluppo è nelle fasi embrionali, ci sono i team Ubisoft Montreal e Ubisoft Quebec, i quali da anni si alternano nella creazione degli episodi della serie. Le due software house lavoreranno quindi a stretto contatto per favorire l'evoluzione del franchise. Parte del messaggio contiene riferimenti alle figure che assumeranno la guida non solo dello sviluppo di Infinity ma anche della stessa IP: Marc-Alexis Côté, che lavora in Ubisoft dai tempi di Brotherhood, sarà l'executive producer di Assassin's Creed; Julien Laferrière, altro veterano di Ubisoft, ricoprirà invece la figura di senior producer di Infinity. Si tratta solo di due delle figure di spicco che si occuperanno del futuro della serie, dal momento che il team vanta numerosi sviluppatori che lavorano dai primi episodi e hanno collaborato anche ad altre IP Ubisoft come Splinter Cell, Watch Dogs e Far Cry.

Purtroppo il post in questione non contiene informazioni legate alla tipologia di gioco, ma la volontà di aumentare il numero di sviluppatori al lavoro sul progetto potrebbe essere un forte indizio. Non meno importante è la frase che recita: 'Questo cambiamento è legato al fatto che ci stiamo evolvendo insieme all'intera industria videoludica'. È chiaro che l'industria sia ormai propensa a creare sempre più prodotti a supporto continuo (non a caso GTA 6 potrebbe essere ispirato a Fortnite) e anche Assassin's Creed infinity potrebbe non essere altro che una piattaforma in continuo aggiornamento grazie a contenuti che vengono pubblicati con costanza nel tempo.

In attesa di scoprire di più su questo nuovo capitolo della serie, sembra che l'azienda voglia concentrarsi ancora sul supporto post-lancio di Assassin's Creed Valhalla, che si prepara a ricevere quindi altri contenuti aggiuntivi.