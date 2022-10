Assassin's Creed Invictus: nuovi dettagli dal report Ubisoft sul gioco multiplayer

Con l'avvenuta conferma dello sviluppo di Assassin's Creed Invictus da parte di Ubisoft, il colosso videoludico francese coglie l'opportunità offertagli dall'ultimo resoconto finanziario per svelare ulteriori dettagli su questo ambizioso progetto per PC e console, presumibilmente in esclusiva su PS5 e Xbox Series X/S.

In preciso passaggio della documentazione prodotta da Ubisoft per illustrare i risultati e gli investimenti compiuti nell'ultimo trimestre, l'azienda transalpina precisa che "un nostro team interno, composto da molti sviluppatori veterani di For Honor, sta attualmente lavorando a un'esperienza multiplayer standalone di Assassin's Creed, definita internamente con il nome in codice di Project Invictus".

In base a quanto descritto dall'ultimo report finanziario di Ubisoft, Invictus sarà un'esperienza legata a doppio filo all'Hub di Assassin's Creed Infinity, il programma a medio-lungo termine illustrato a settembre dalla compagnia francese durante l'evento Forward sul futuro di Assassin's Creed da Mirage a Red.

Non si tratterà, quindi, di un progetto 'minore' ma di un titolo tripla A che, sottolinea Ubisoft, "si legherà all'hub di Infinity per ricompensare i giocatori per il loro coinvolgimento in questo universo e offrire ai titoli della serie un filo narrativo comune e più coerente".