Assassin's Creed Invictus è sviluppato da membri dei team di For Honor e Rainbow 6 Siege

Ubisoft ha annunciato Assassin's Creed Invictus, nuovo gioco multiplayer della serie in sviluppo presso un team composto in larga parte da persone che hanno lavorato su due giochi a sviluppo continuo di grande successo come For Honor e Rainbow Six Siege.

A rivelarlo è Marc-Alexis Côté, il produttore esecutivo di Assassin's Creed: "in passato abbiamo avuto esperienze multiplayer basate su Assassin's Creed ma non era particolarmente accessibili. Vogliamo espandere il mercato e proporre giochi più accessibili, più adatti al mercato di massa e per questo stiamo sfruttando l'esperienza accumulata con giochi come For Honor e Rainbow Six, così da dare vita ad un gioco divertente e accessibile sotto ogni punto di vista."

Una mossa che non deve stupire dunque, se è vero che i principali team al lavoro su Assassin's Creed sono specializzati in giochi single player ad alto impatto, veterani provenienti da studi che hanno lavorato su giochi multiplayer di enorme richiamo sono sicuramente utili per dare al progetto una direzione ben precisa e rendere Invictus un gioco accessibile anche al grande pubblico.

Al momento non sappiamo nulla su Invictus, se non che dovrebbe essere un gioco standalone parte del progetto Assassin's Creed Infinity, anche la finestra di lancio è totalmente avvolta nel mistero.