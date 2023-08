Assassin's Creed Jade: 20 minuti di gameplay nell'antica Cina, c'è Kassandra di Odyssey!

Nel mentre attendiamo il sempre più vicino arrivo di Assassin's Creed Mirage su PC e console PlayStation e Xbox, abbiamo avuto l'occasione di provare con mano Assassin's Creed Jade, nuova iterazione del franchise Ubisoft destinato ai dispositivi mobile iOS e Android.

Il filmato che vi abbiamo riportato in apertura consente di dare uno sguardo 20 minuti di gameplay tratti da Assassin's Creed Jade, capitolo che ci porterà a vivere una nuova avventura nella Cina del III° secolo a.C. Sul piano ludico, il titolo propone un'esperienza action-RPG in linea con quanto fatto dagli ultimi capitoli del franchise, e saremo quindi liberi di personalizzare il nostro alter ego, Wei Yu.

La sequenza di gioco in questione ci mette in mostra una spedizione nel Mediterraneo e presenta alcune delle meccaniche chiave del titolo, che come di consueto andrà a mescolare azione stealth e combattimento all'arma bianca. Le fasi di parkour saranno naturalmente fondamentale ai fini dell'esplorazione, ma anche per cogliere di sorpresa i nostri nemici.

Infine, non può passare inosservata la presenza di Kassandra, eroina che abbiamo impersonato in Assassin's Creed Odyssey, e che qui ci insegna a compiere l'iconico salto della fede. Così come la combattente di origine greca, anche Wei Yu si farà strada tra i nemici tramite un coltello e non la tradizionale lama celata degli Assassini.

Vi ricordiamo che da oggi è disponibile la Beta di Assassin's Creed Jade, con cui potete provare con mano la nuova esperienza mobile curata da Ubisoft.