Assassin's Creed Jade: come si sblocca e come funziona il viaggio rapido

Negli ultimi giorni un ristretto numero di giocatori ha avuto il piacere di prendere parte alla Closed Beta di Assassin’s Creed Jade, il free to play firmato Ubisoft e Tencent di cui conosciamo ora alcune meccaniche di gameplay, incluso il viaggio rapido.

L’action RPG a mondo aperto ambientato nell’antica Cina implementa infatti un sistema di viaggio rapido grazie al quale i giocatori possono velocemente raggiungere qualsiasi punto della mappa, a patto di aver sbloccato quel checkpoint. Tale sistema diventa disponibile dopo aver completato la missione introduttiva e le prime fasi di gioco nei panni dell’assassino che avete creato attraverso l’editor. Una volta conclusi tutti i tutorial iniziali, vi verrà data la possibilità di esplorare liberamente il mondo di gioco e sbloccare quindi i vari checkpoint per il viaggio rapido. Questi luoghi vengono contrassegnati sulla mappa dall’icona bianca a forma di aquila che gli appassionati della serie conoscono parecchio bene.

Una volta raggiunto il luogo nel quale è presente l’icona, noterete che nei paraggi vi è una struttura più alta rispetto a tutte le altre o un picco naturale: a prescindere dalla conformazione dell’area, il vostro obiettivo sarà quello di arrampicarvi sul punto più alto, talvolta completando semplici enigmi o trovando il percorso giusto. Giunti in cima, dovrete posizionarvi sulla punta della struttura e premere sul tasto giallo sul lato destro della schermata per dare il via all’immancabile fase di sincronizzazione, dopodiché potrete saltare giù eseguendo un bel salto della fede.

Completata la sincronizzazione, che vi aiuterà anche a visualizzare sulla mappa tutte le attività che possono essere completate nell’area circostante, noterete che l’icona dell’aquila è diventata verde: questo significa che in qualsiasi momento (purché non stiate combattendo) potrete aprire la mappa e selezionare una qualsiasi aquila verde come destinazione per il viaggio rapido.

