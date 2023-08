Assassin's Creed Jade è un episodio canonico della serie?

Basta leggere qualche commento sui social per comprendere la gran confusione che c’è intorno ad Assassin’s Creed Codename Jade, il titolo in sviluppo presso Ubisoft e Tencent che verrà pubblicato in maniera gratuita su dispositivi mobile. Si tratta di un gioco canonico della serie o è uno spin-off di poco conto?

A differenza di quello che si potrebbe pensare, Codename Jade è un Assassin’s Creed a tutti gli effetti e la sua storia si intreccia con quella degli altri capitoli. Come avrete sicuramente visto nel nostro filmato con i primi 20 minuti di gameplay del gioco, nella sequenza introduttiva del free to play possiamo vedere in azione sia Kassandra che Wei Yu. Per chi non lo sapesse, la prima è la protagonista di Assassin’s Creed Odyssey e il secondo è un noto assassino dell’ordine cinese la cui statua può essere trovata nel Santuario di Villa Auditore.

Questo significa che tutti gli eventi narrati nel corso della storia di Assassin’s Creed Codename Jade sono canonici e vanno considerati al pari di quelli appartenenti agli altri capitoli.

In attesa di scoprire quali saranno gli altri collegamenti tra il gioco gratis e gli altri episodi del brand Ubisoft, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare già un provato di Assassin’s Creed Codename Jade con tutti i dettagli sulla Closed Beta.