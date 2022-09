Assassin's Creed Jade esce solo su mobile o anche su PC e console?

Come emerso in occasione del recente Ubisoft Forward, il nuovo Assassin’s Creed dal nome in codice Jade porterà la saga degli assassini nei lidi dell’Asia Orientale e, più precisamente, nella Cina governata dal primo imperatore Qin Shi Huangdi. Il gioco sembra essere atteso nel corso del 2024, ma quali sono le piattaforme sulle quali approderà?

Nonostante l’azienda francese non abbia fornito molti dettagli in merito, il progetto noto col nome provvisorio di Assassin’s Creed Jade è destinato esclusivamente al mercato mobile. Inutile dire che in futuro le cose potrebbero anche cambiare, ma al momento il lancio del gioco (che ricordiamo essere un action RPG open world e free-to-play) è stato programmato solamente sui dispositivi Android e iOS.

Ci teniamo inoltre a sottolineare che questo particolare esponente della serie non rientrerà nel cosiddetto Assassin’s Creed Infinity (a tal proposito, ecco il nostro speciale che spiega cos'è Assassin's Creed Infinity), il portale attraverso il quale sarà possibile accedere ai futuri capitoli principali del franchise.

In conclusione, nel caso voleste approfondire ulteriormente l’argomento, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete consultare la nostra anteprima di Assassin’s Creed Jade, che oltre ad analizzare gli aspetti resi noti del videogioco ripercorre le passate iterazioni portatili del brand.