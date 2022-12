Assassin's Creed Jade: alcuni fan hanno sollevato dei dubbi sulla canonicità

La cospicua fuga d'informazioni che ha interessato Assassin's Creed Project Jade, che si è mostrato in molteplici video gameplay e secondo alcune testimonianze sarebbe persino finito sul web con una build preliminare liberamente scaricabile, ha anche alimentato diverse preoccupazioni in seno alla fervente comunità del franchise.

Come già confermato da Ubisoft in fase di annuncio, Assassin's Creed Project Jade sarà il primo gioco della serie ad offrire un editor del personaggio. I giocatori saranno quindi liberi di modificare nome e fattezze del proprio assassino, modellandolo come meglio credono e senza limiti di sorta. L'unica cosa che avranno in comune i personaggi creati dagli utenti sarà il mentore, il leggendario Wei Yu, già noto ai fan più affezionati.

Assassin's Creed aveva già offerto un certo grado di libertà ai giocatori, ma non si era mai spinto a tanto. In Odyssey è possibile scegliere tra due protagonisti, ma in realtà uno solo è canonico (Kassandra); in Valhalla, ci sono due versioni (uomo e donna) di un unico personaggio, Eivor; in Jade troveranno invece posto una moltitudine di protagonisti, un dettaglio che ha spinto alcuni fan ad esprimere i propri dubbi in merito canonicità di Assassin's Creed Jade.

Stando a quanto è possibile leggere in una lunga discussione nata su Reddit, sono in molti a volere da Ubisoft una giustificazione abbastanza forte, altrimenti il canone potrebbe uscirne parzialmente sconvolto. Sono state fatte molte ipotesi al riguardo, la maggior parte delle quali hanno a che fare con l'Animus. Secondo una teoria, lo strumento sarebbe stato progettato per fare delle "ipotesi" in mancanza di sufficienti dati del DNA, il che lo porterebbe a generare individui differenti; qualcuno ha invece ipotizzato che l'esperienza sia stata creata dall'Abstergo, che nell'universo del gioco è appunto un'azienda creatrice di videogiochi; uno parla di una mod creata da Layla Hassan, altri invece ritengono che gli assassini creati dai giocatori siano unici e separati, tutti realmente esistiti e istruiti da Wei Yu.

Voi cosa ne pensate? Nel caso ve lo foste perso, ricordiamo che Assassin's Creed Project Jade è un nuovo gioco mobile AAA open world ambientato nell'Antica Cina. La data di lancio non è ancora nota, ma Ubisoft ha promesso la presenza di tutti gli elementi distintivi del franchise di appartenenza, incluso il parkour.