Assassin's Creed Jade si può scaricare gratis su Android e iPhone?

Fra i numerosi progetti a tema Assassin's Creed che Ubisoft sta sviluppando vi è anche Jade, che a differenza di altri capitoli è destinato al mercato mobile e ad occuparsene è Tencent, colosso orientale specializzato proprio in videogiochi per smartphone e tablet. Ma sarà necessario pagare per giocare il titolo o si potrà scaricare gratis?

Come specificato anche nel nostro lungo provato di Assassin's Creed Jade, il gioco verrà distribuito come free to play e, di conseguenza, potrà essere scaricato in maniera del tutto gratuita su Google Play Store (per i dispositivi Android) e su App Store (iPhone e iPad). Come tutte le produzioni di questo tipo, il download sarà gratis ma i giocatori potranno decidere se supportare il team di sviluppo tramite l'acquisto di microtransazioni, che permetteranno di avere maggiori probabilità di ottenere armi e potenziamenti per le stesse di livello più alto. Non si conosce al momento alcun dettaglio circa l'eventuale presenza di skin a pagamento, ma è probabile che ne sapremo di più prossimamente.

Occorre inoltre precisare che il gioco non è ancora disponibile e la versione alla quale alcuni hanno attualmente accesso è la Closed Beta, alla quale stanno partecipando circa 5.000 giocatori in tutto il mondo. Non preoccupatevi quindi se non riuscite a trovare il gioco sui principali store mobile.

Sapevate che Assassin's Creed Jade è un episodio canonico della serie Ubisoft?