Assassin's Creed Jade è già stato scaricato da alcuni utenti: 20 minuti di video leak

Continua ad emergere ulteriore materiale trafugato tratto da Assassin's Creed Jade, il nuovo episodio della celeberrima serie targata Ubisoft destinato a fare il suo debutto su dispositivi mobile iOS e Android.

Sembra che la compagnia d'Oltralpe stia faticando ad arginare il flusso di informazioni riservate rigurdanti il titolo ambientato in Cina. Pensate che il noto insider Tom Henderson ha persino condiviso un link (attualmente non sembra più funzionare) con cui è stato possibile per alcuni utenti scaricare la build preliminare del gioco che abbiamo visto in azione nel primo video leak.

Su YouTube, nel frattempo, sono sbucati due ulteriori filmati che mostrano in azione l'action-RPG mobile. Il primo, che potete visionare qui, mostra il processo di creazione del personaggio ed in seguito circa 15 minuti di gameplay in cui il giocatore ha il compito di proteggere il villaggio di Yongning dagli aggressori. Il secondo, visionabile qui, si svolge nella città di Yangzhou e mostra il giocatore intento a compiere un salto della fede prima di infiltrarsi furtivamente nella residenza del governatore distrettuale per trovare e rubare un permesso. Al termine dell'operazione, il protagonista richiama il suo cavallo e fugge dal luogo.

Stando ai recenti leak, anche Ezio Auditore avrà a che fare con Assassin's Creed Jade.