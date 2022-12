Assassin's Creed Jade, spunta l'Alpha Test: al via gli inviti per il gioco?

In seguito all'apparizione in rete di una valanga di leak per Assassin's Creed: Jade, spunta persino la possibilità di prendere parte ad una sessione di Alpha Test per il titolo Ubisoft.

Il colosso francese sembra infatti aver organizzato una prima sessione di prova per il suo Action RPG open world per dispositivi mobile, che dovrebbe essere già in corso di svolgimento. Le segnalazioni coinvolgono nello specifico un modulo di adesione all'Alpha Test di Assassin's Creed: Jade, che nel documento viene tuttavia indicato come "Codename Explore". L'AAA mobile ambientato nell'antica Cina sarebbe dunque pronto per accogliere una prima ondata di videogiocatori.

Al momento, tuttavia, non è chiaro come tale invito alla sessione Alpha di Assassin's Creed: Jade - riservata per il momento all'utenza iOS - possa essere divenuto di dominio pubblico. Da Ubisoft per ora non giunge alcuna dichiarazioni ufficiale in merito alle recenti fughe di notizie legate alla produzioni per dispositivi mobile. In assenza di conferme da parte del publisher francese, segnaliamo che i social network stanno effettivamente accogliendo sempre più testimonianze di utenti che avrebbero testato in prima persona Assassin's Creed: Jade.



Al coro si unisce anche il celebre analista Daniel Ahmad, che definisce come "molto impressionante" la sessione di Alpha organizzata per il capitolo mobile della serie Assassin's Creed.