Assassin's Creed Jade: il nuovo video gameplay del gioco gratis ci porta nell'antica Cina

Durante la Gamescom 2023 non si è parlato solo di Assassin’s Creed Mirage, che è stato tra i protagonisti dell’Opening Night Live di Geoff Keigley, ma anche di Assasin’s Creed Jade.

Oltre ad annunciare il cambio del titolo, che passa da Codename Jade al solo Jade, il gioco gratis per dispositivi mobile si è mostrato con un breve gameplay trailer che ci porta dritti nell’antica Cina. Il filmato in questione permette di dare un rapido sguardo ad alcune delle ambientazioni che potremo esplorare in giro per l’open world, senza contare le sequenze che mostrano le tecniche di movimento e di combattimento conosciute dal protagonista. Il nostro assassino potrà arrampicarsi ovunque, eseguire eliminazioni silenziose e persino combattere con grossi guerrieri utilizzando un’ascia dalle dimensioni notevoli.

L’informazione più importante arriva però negli istanti finali del filmato, durante i quali viene confermato in via ufficiale che a breve si terrà un’altra Closed Beta. Sebbene non si conoscano ancora i dettagli sulle date, sappiate che potete già correre sul sito ufficiale e registrarvi, così da avere la possibilità di essere estratti e partecipare.

In attesa di saperne di più sia sulla Beta che sulla finestra di lancio della versione finale, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un provato della Closed Beta di Assassin’s Creed Jade con tutti i dettagli su gameplay, storia e meccaniche gacha.