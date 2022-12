Assassin's Creed Jade: un video leak rivela il nuovo episodio ambientato in Cina

Con Assassin's Creed Valhalla giunto alla fine del suo cammino, è tempo di volgere lo sguardo al futuro della saga degli assassini. Il prossimo appuntamento è fissato nel 2023, anno di lancio di Assassin's Creed Mirage, ma quest'oggi il web ci ha fornito anticipazione di un altro dei giochi attualmente in via di sviluppo, Project Jade.

In queste ore ha cominciato a circolare in rete un video di gameplay di Assassin's Creed Project Jade, palesemente trafugato dagli uffici di Ubisoft e non destinato alla divulgazione pubblica. Se siete curiosi di vederlo, potete trovarlo a questo indirizzo. Le scene di gioco mostrate, ricche di azione, acrobazie e combattimenti, si svolgono su quella che sembra essere la Grande Muraglia Cinese, e denotano una buona cura nella realizzazione del comparto tecnico del gioco, che ricordiamo essere indirizzato ai dispositivi mobili. Un disclaimer in alto specifica inoltre che si tratta di una "versione preliminare del gioco che non rappresenta la qualità finale del prodotto".

Nel caso vi foste persi l'annuncio di Assassin's Creed Project Jade, ricordiamo che si tratta di un nuovo gioco mobile AAA open world ambientato nell'Antica Cina che per la prima volta nella serie degli assassini permetterà di creare un personaggio personalizzato. Dotato di tutti gli elementi distintivi del franchise di appartenenza, incluso il parkour, offrirà ai giocatori la possibilità cimentarsi in intensi combattimenti, esplorare i vasti territori dell'Antica Cina e scalare strutture di grande rilievo storico, come appunto la Grande Muraglia Cinese.