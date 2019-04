Assassin's Creed Kingdom: arrivano conferme sull'ambientazione nordica

Si fanno sempre più fitte le voci che vogliono il prossimo capitolo di Assassin's Creed ambientato durante l'era dei vichinghi. Dopo l'indizio fornito da un sospetto easter egg presente in The Division 2, arrivano alcune conferme circa il contesto storico della nuova iterazione della saga degli Assasssini.

Stando a quanto viene riferito da Kotaku, Assassin's Creed Kingdom, il nome in codice con cui viene identificato internamente il progetto, ci porterà a visitare i tanto freddi quanto affascinanti paesaggi dei Paesi Nordici, esattamente durante l'era dei vichinghi.

"Qualche mese prima che questo teaser emergesse, Kotaku ha appreso da due fonti indipendenti vicine al titolo che Assassin's Creed 2020, noto con il nome in codice Kingdom, presenterà effettivamente i Vichinghi. Non sappiamo molto altro sul gioco, ma dopo il fenomenale Odyssey, siamo impazienti di vedere cosa ci aspetta", è quanto è stato dichiarato da Jason Schreirer.

Insomma sembra sempre più allontanarsi il ritorno nella più mite Antica Roma, che in tanti candidavano come la principale indiziata per la conclusione della trilogia narrativa partita con Origins (incluso nell'Humble Monthly di maggio a soli 10 euro), ed estesa nel prequel Odyssey.

Assassin's Creed Kingdom uscirà con buona probabilità nel 2020, e plausibilmente il titolo farà il suo esordio cross-gen uscendo sia sulle attuali console che su PlayStation 5 e Xbox Scarlett.