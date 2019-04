Assassin's Creed Kingdom come God of War? Cory Barlog commenta i rumor sull'ambientazione

Nel weekend si è diffusa una voce di corridoio (sostenuta anche da Kotaku) che vorrebbe il prossimo capitolo di Assassin's Creed ambientato nel mondo della mitologia norrena, seguendo così la strada tracciata da God of War...

Assassin's Creed Kingdom (nome in codice del progetto) dovrebbe uscire nel 2020 portando i giocatori ad esplorare i territori nordici per la prima volta nella storia della serie. Il rumor non è passato inosservato ed è arrivato anche all'attenzione di Cory Barlog di Sony Santa Monica... Il papà di God of War per PS4 ha inizialmente commentato con una emoticon pensierosa per poi lanciare uno scherzoso appello: "Sento odore di crossover?", seguito da una emoticon sorridente.

Il rumor tra l'altro sembra essere ben più di una voce di corridoio: "Qualche mese prima che questo teaser emergesse, Kotaku ha appreso da due fonti indipendenti vicine al titolo che Assassin's Creed 2020, noto con il nome in codice Kingdom, presenterà effettivamente i Vichinghi. Non sappiamo molto altro sul gioco, ma dopo il fenomenale Odyssey, siamo impazienti di vedere cosa ci aspetta", questo il commento di Jason Schreirer di Kotaku.

Al momento Ubisoft non ha ancora tolto i veli al progetto, per saperne di più vi rimandiamo al nostro video di Assassin's Creed Kingdom dedicato all'analisi degli ultimi rumor sul gioco.