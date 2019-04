Assassin's Creed Kingdom: i rumor sul prossimo gioco Ubisoft in video

Con Assassin's Creed Odyssey sul mercato da molti mesi e pronto a ricevere il nuovo pacchetto di espansioni intitolato il Destino di Atlantide, cominciano a farsi insistenti le indiscrezioni sul prossimo capitolo della serie Ubisoft.

A quanto pare, il nuovo gioco dedicato agli Assassini potrebbe intitolarsi Kingdom e portare tutti i giocatori per la prima volta nel Nord Europa, in piena epoca vichinga. A fornire indizi in tal senso è stata la stessa compagnia francese, che ha inserito un Easter egg piuttosto esplicito in uno dei suoi ultimi lavori, Tom Clancy's The Division 2. L'indiscrezione sarebbe poi stata confermata da Jason Schreirer di Kotaku, giornalista noto per le sue inchieste e la sua affidabilità.

Se volete saperne di più e scoprire maggiori informazioni sull'origine di tali supposizioni, vi consigliamo di guardare il nostro Video Speciale allegato in cima alla notizia, nel quale abbiamo raccolto tutte le informazioni a disposizione. Per quanto riguarda Assassin's Creed Odyssey, ne approfittiamo per segnalarvi che si è recentemente aggiornato dando il benvenuto alla funzionalità dei loadout, una delle più richieste dai giocatori, che permette di richiamare al bisogno interi set di equipaggiamenti.