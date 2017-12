Assassin's Creed: Le Verità di Everyeye in onda giovedì 21 dicembre con tante sorprese

Per celebrare il decennale diun ritorno a sorpresa di uno degli appuntamenti de Le Verità dell'Animus più apprezzati dai fan della saga. Tenetevi pronti giovedì 21 dicembre alle 21:00 per uno speciale appuntamento dedicato alla saga

E' tempo di podcast, questa volta su una piattaforma d'eccezione e con un ospite speciale direttamente dalla lontana Siwa! Cosodelirante e Uomo che sapeva troppo saranno su Everyeye.it con Francesco Fossetti e la voce italiana di Bayek Ruggero Andreozzi.

Curiosità, uno sguardo al passato del brand e uno al futuro in un livestream imperdibile in onda giovedì 21 dicembre a partire dalle ore 21:00, come sempre in diretta su YouTube e sul nostro canale Twitch: vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.