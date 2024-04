Assassin's Creed Leak: i prototipi di Golden Age, Victory, Empire e AC3 in video

Mentre continuiamo ad attendere la presentazione di Assassin's Creed Codename Red, che secondo i rumor dovrebbe rappresentare il prossimo grande episodio della saga, e la conferma dell'esistenza del vociferato Assassin's Creed 4 Black Flag Remake, un leak ci offre uno sguardo sulla genesi dei passati episodi della serie.

Sul subreddit GamingLeaksAndRumours sono appena stati condivisi dei filmati di gameplay tratti dai prototipi di videogiochi come Assassin's Creed 3 e di quelli che internamente erano conosciuti con i nomi in codice Golden Age, Victory ed Empire - rispettivamente Black Flag, Syndicate e Origins. I suddetti titoli appaiono spogli e in taluni casi ben lontani dalla forma con la quale sono poi effettivamente arrivati sul mercato, esattamente come ci si aspetterebbe da dei prototipi, aprendo in questo modo una finestra sul complicato sviluppo delle produzioni tripla A e sulle differenti fasi che attraversano durante la loro lunga gestazione.

Non sappiamo come hanno fatto a trovare le vie della rete, in ogni caso potete vederli scrollando in basso e dirigendovi alla fonte. Anche se probabilmente sono stati condivisi senza il consenso di Ubisoft e dei team che ci hanno lavorato, il loro valore storico è innegabile, in special modo agli occhi degli aspiranti game dev e degli appassionati della saga di Assassin's Creed, ai quali viene concessa l'opportunità di scoprire il passato dei titoli che hanno tanto amato.

Per quanto riguarda il futuro invece, segnaliamo che i recenti rumor hanno fissato la presentazione di Assassin's Creed Codename Red all'Ubisoft Forward di giugno 2024.

Carta Regalo Roblox - 800 Robux è uno dei più venduti oggi su