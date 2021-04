Assassin's Creed Liberation arriva su smartphone? Il rumor circola ma è falso

Assassin's Creed Liberation è in dirittura di arrivo su App Store e Google Play? Il rumor ha iniziato a circolare su Reddit ma si tratta di un falso, dal momento che l'autore ha rimosso il post e si è scusato con la community.

Assassin's Creed Liberation è l'emozionante capitolo della saga di Assassin's Creed ambientato prima della rivoluzione americana. Grazie a un sistema di gioco migliorato, a una storia coinvolgente e a una nuova grafica in alta definizione, Liberation entra a far parte a pieno titolo dell'esperienza di gioco di Assassin's Creed.

Assassin's Creed Liberation è stato lanciato nel 2012 su PlayStation Vita come parte dell'esperienza di Assassin's Creed III e ripubblicato l'anno successivo su PC, PS3 e Xbox 360, in seguito anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Secondo la fonte "Assassin's Creed Liberation girerà su smartphone con almeno 2 GB di RAM (4GB raccomandati) e supporterà i controller Bluetooth, oltre a presentare un comparto tecnico migliorato rispetto alla riedizione HD."

Tutto molto bello ma come detto, assolutamente falso, tanto che l'autore ha confessato rimuovendo successivamente il post pubblicato su Reddit. Nulla vieta ovviamente che Ubisoft possa effettivamente lanciare Assassin's Creed Liberation su piattaforme mobile, ma il possibile annuncio non è in alcun modo legato a questo leak.