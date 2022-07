Assassin's Creed Liberation HD resta giocabile: importanti chiarimenti da Ubisoft

Ha fatto notevolmente discutere la rimozione di Assassin's Creed Liberation HD da Steam, che sembrava destinato a non essere più accessibile nemmeno a coloro che avevano regolarmente acquistato il gioco. La situazione, tuttavia, è ben diversa rispetto a come è apparsa in un primo momento.

Ubisoft è infatti intervenuta ufficialmente sulla questione facendo importanti chiarimenti: se è vero che i server di Assassin's Creed Liberation HD su Steam chiuderanno il primo settembre 2022, chi ha acquistato il gioco potrà regolarmente giocarlo e riscaricarlo senza nessun tipo di problema.

Come specificato dalla compagnia francese in una nota, "solo i DLC e le componenti online saranno colpite dalla chiusura dei server. Gli attuali proprietari del gioco saranno ancora in grado di accedervi, giocarlo e riscaricarlo. I nostri team stanno lavorando con i nostri partner per aggiornare quest'informazione su tutti gli store e stanno anche valutando ogni opzione per quei giocatori che verranno colpiti dalla chiusura dei servizi online del gioco".

Ubisoft ha poi concluso sottolineando che "E' sempre stata nostra intenzione fare tutto ciò che fosse in nostro potere per permette a questo gioco di rimanere disponibile per i giocatori nelle migliori condizioni, ed è proprio su questa strada che ci stiamo muovendo". Ciò dovrebbe dunque smorzare la rabbia dei giocatori contro Ubisoft montata nelle ore precedenti, dato che Assassin's Creed Liberation HD continuerà ad essere giocabile. E ciò dovrebbe riguardare anche gli altri giochi soggetti al provvedimenti di Ubisoft, quali Silent Hunter 5 e Space Junkies VR.