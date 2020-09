Assassin's Creed 'maschilista'? Ubisoft si scusa per l'assenza di donne nel nuovo spot

Con la nuova clip promozionale per l'imminente uscita di Assassin's Creed Valhalla, i curatori dei canali social di Assassin's Creed UK hanno ripercorso la storia della serie. Il trailer in questione, però, ha generato non poche polemiche tra i fan per la totale aassenza di personaggi femminili.

Le critiche sollevate dalla minimizzazione del ruolo delle donne nella saga action adventure di Assassin's Creed hanno così spinto i rappresentanti del colosso videoludico francese a intervenire modificando questo importante aspetto della propria strategia di marketing.

Con la pubblicazione della versione aggiornata della clip per rappresentare in maniera corretta il ruolo delle donne nella narrazione e nelle vicende vissute dai protagonisti di Assassin's Creed, i portavoce di Ubisoft condividono un messaggio per spiegare che "abbiamo chiaramente perso di vista alcuni tra i più grandi assassini della serie in questo video (riferendosi alla versione originaria del video con soli uomini, ndr) e di questo ce ne scusiamo. Abbiamo aggiornato la clip per mettere in evidenza TUTTI gli assassini che padroneggiano la Lama Celata. Grazie alla nostra community appassionata per il contributo offerto".

A chi ci segue, ricordiamo che il tema della parità di genere è divenuto centrale nelle politiche adottate da Ubisoft dopo le accuse di molestie che hanno coinvolto i dipendenti e quadri dirigenti. In un video messaggio pubblicato poco prima dell'ultimo evento Ubisoft Forward, il CEO dell'azienda transalpina, Yves Guillemot, ha trattato questo spinoso argomento e confermato l'impegno della compagnia ad attuare una profonda riorganizzazione per scongiurare il ripetersi di questi fenomeni e garantire l'inclusività del personale di colore e femminile, con supporti di vario genere che prevedono anche degli incentivi all'assunzione.