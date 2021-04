Assassin's Creed Meteor è il nome in codice del prossimo AC? Rumor e leak su ambientazione

Le ambientazioni ambite per il prossimo Assassin's Creed sono moltissime, con i fan che da tempo chiedono un capitolo ambientato nel Giappone feudale e appassionati che preferirebbero esplorare altre aree del mondo.

A incuriosire il pubblico, ad ogni modo, ci pensa ora una combinazione di rumor e leak decisamente interessante. Dalle pagine di Resetera e Reddit, la community legata al brand Ubisoft ha ricostruito una articolata serie di indizi diffusa dallo YouTuber francese "xj0nathan", content creator che in passato ha spesso anticipato correttamente informazioni concernenti Assassin's Creed, inclusi molteplici dettagli sul recente Assassin's Creed: Valhalla. Secondo quest'ultimo, tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, il mercato videoludico accoglierà un nuovo capitolo della serie, ma di portata relativamente contenuta, con il titolo paragonato ad un Assassin's Creed: Rogue o a un Far Cry: New Dawn.



Questo capitolo della saga andrebbe a collocarsi immediatamente dopo gli eventi del primo Assassin's Creed, accompagnando i giocatori al periodo successivo alla Terza Crociata. La produzione seguirebbe il rientro di Riccardo Cuor di Leone in Inghilterra, attraverso un percorso che vedrebbe come tappe Acri in Israele, l'isola di Corfù, Dubrovnik in Croazia, Vienna in Austria, Colonia e Parigi in Francia. Lo YouTuber ha inoltre lasciato intendere che nel capitolo troverebbe grande spazio la setta dei Templari, mentre si suggerisce addirittura la possibile presenza di Altair. Lo sviluppo del prossimo Assassin's Creed sarebbe affidato a Ubisoft Sofia.



A incuriosire ulteriormente è il recente avvistamento da parte del content creator di riferimenti nel codice di Assassin's Creed: Valhalla ad un "DLC3 Meteor", accanto ai già noti "DLC1 Ireland" e "DLC2 France". Il nome in codice di Assassin's Creed: Rogue, ha ricordato, era Assassin's Creed: Comet. Che si tratti di una possibile conferma a quanto da lui sostenuto? Al momento, ovviamente, si tratta solo di rumor, con Ubisoft che non ha ancora offerto dettagli ufficiali sul prossimo Assassin's Creed.