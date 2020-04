Assassin's Creed, quali sono i migliori giochi della serie?

Mentre si rincorrono senza freni le indiscrezioni e i rumor su Assassin's Creed Ragnarok, presunto titolo di un nuovo capitolo della saga in arrivo su PS5 e Xbox Series X, compiamo un piccolo viaggio a ritroso nel tempo.

Partendo dalle origini dell'epopea Ubisoft che ha visto contrapporsi la Setta degli Assassini al'Ordine dei Templari, la Redazione di Everyeye ha compiuto un'analisi delle produzioni pubblicate sino ad ora, nel tentativo di operare una selezione dei suoi migliori esponenti. La materia prima, del resto, è decisamente abbondante: negli anni, Ubisoft ha infatti offerto al pubblico una corposa e nutrita cerchia di rappresentanti della saga di Assassin's Creed.

Il nostro Giuseppe Carrabba non si è però lasciato intimorire dal compito ed ha selezionato i migliori Assassin's Creed pubblicati nel corso della longeva storia della saga. Immancabile ovviamente il sempre amato Assassin's Creed II, il capitolo che ha portato alla ribalta il personaggio di Ezio Auditore, ancora oggi uno dei protagonisti più amati dai fan della serie. Su sfondi iconici dell'Italia rinascimentale, tra Firenze e Venezia, il secondo episodio dell'epopea Ubisoft si aggiudica di diritto un posto in classifica. Gli altri vincitori, tuttavia, li lasciamo scoprire a voi: trovate un video dedicato all'argomento direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Buona visione!