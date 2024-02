Assassin's Creed mira alla libertà in un cosplay di Eivor donna pronta al salto della fede

Mentre i rumor sul prossimo Assassin's Creed si susseguono - ma quando vedremo un gameplay di Assassin's Creed Red? -, la saga sugli assassini di Ubisoft continua ad appassionare la community di videogiocatori con le sue avventure. Stavolta è tempo di tornare nelle gelide e selvagge terre del nord Europa.

Assassin's Creed ha segnato alcuni dei momenti più epici mai affrontati dall'utenza, affermandosi come una delle serie più popolari e vendute dal 2007 a oggi. La sovrabbondanza di titoli a oggi si ferma con Assassin's Creed Mirage, un capitolo ambientato nella Baghdad del passato e che racconta la storia dell'assassino Basim Ibn Ishaq. Assassin's Creed Mirage si è aggiornato con il New Game Plus, ma bisogna tornare ancora più indietro per l'interpretazione condivisa sui social media dalla cosplayer Chanti.

Prima dell'avventura nel Medioriente, Assassin's Creed ha fatto tappa nelle gelide terre del nord Europa. Qui, i giocatori hanno fatto la conoscenza di Eivor, vichinga di cui si potrà scegliere il sesso. In questo cosplay di Eivor da Assassin's Creed Valhalla siamo al fianco della sua controparte femminile. Pronta al salto della fede e a gettarsi nella mischia, Eivor assapora la libertà. Ma sapete che la storia di Basim ed Eivor in Assassin's Creed è legata a doppio filo?