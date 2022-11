Assassin's Creed Mirage in 4 nuove concept art offerte da Ubisoft Bordeaux

Seppur indirettamente, i ragazzi di Ubisoft Bordeaux hanno offerto alla comunità di appassionati quattro nuove concept art di Assassin's Creed Mirage, nuovo capitolo della lunga epopea degli assassini in arrivo nel corso del 2023.

Assassin's Creed Mirage è avvolto da un assordante silenzio fin da quando è stato annunciato lo scorso mese di settembre. A rendere più sopportabile l'attesa per le nuove informazioni ci hanno pensato gli stessi ragazzi di Ubisoft Bordeaux, che senza particolari proclami hanno mostrato quattro nuove concept art tratte dalla produzione. Le immagini sono apparse in un video celebrativo pubblicato quest'oggi come parte dei festeggiamenti per il quinto anniversario dello studio francese.

La posa dei primi scatoloni, l'allestimento degli uffici, la crescita dell'organico e tutti i progetti realizzati dello studio, inclusa l'Ira dei Druidi, una delle espansioni di Valhalla. C'è un riassunto dell'intero lustro di vita di Ubisoft Bordeaux, che ora è al lavoro su Assassin's Creed Mirage. Ed è proprio nel segmento dedicato al gioco che sono apparse le nuove concept art, che potete ammirare anche voi guardando il video (compaiono a partire dal minuto 1:14) oppure in calce a questa notizia.

Come vi sembrano? Vi ricordiamo che Assassin's Creed Mirage vi accompagnerà nella splendente Baghdad del IX secolo nei panni di un giovane Basim Ibn Ishaq in una storia ambientata vent'anni prima di Assassin's Creed Valhalla. I ragazzi di Ubisoft Bordeaux hanno promesso un ritorno alle origini della serie, con un grande focus sul parkour, lo stealth e gli assassinii. La pubblicazione è prevista nel 2023 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC in tre differenti edizioni, ossia Standard Edition, Deluxe Edition e Collector's Case. Leggete la nostra anteprima di Assassin's Creed Mirage.