Assassin's Creed Mirage: 5 trucchi per sopravvivere in combattimento

Assassin’s Creed Mirage racchiude un sistema di combattimento ideato per favorire strategia e furtività. Nei panni di Basim, dovremo cercare di mantenere un basso profilo, ma se lo scontro diventa inevitabile, ecco cinque tecniche per spuntarla senza problemi, anche contro più nemici contemporaneamente.

Lo stile di combattimento del nostro alter-ego sfrutta al meglio la sua notevole agilità, basandosi in gran parte sulla parata e sulla schivata, anziché sulla forza bruta vera e propria. Laddove lo stealth non avesse successo, potremo rispondere alle sfide dei nemici con strumenti e mosse di battaglia adeguate.

Usiamo gli strumenti per aiutarci

Basim può attingere a una serie di utili strumenti come i coltelli da lancio per sconfiggere i nemici in combattimento a viso aperto. Se preferissimo variare con qualcosa di diverso, potremo anche utilizzare delle distrazioni, come ad esempio avvolgerci nel velo nebbioso di una bomba fumogena o creare rumori. Gli scontri diretti possono sembrare un'ultima spiaggia, ma questo non significa che non siano una soluzione percorribile. Per approfondimenti, possiamo farci un'idea utile di come funzionano esplorazione e combattimento in questo video di 19 minuti di gameplay di Assassin's Creed Mirage.

Potenziamo l’arsenale

Armi e strumenti possono essere anche potenziati. Ci basterà visitare i fabbri in città per aumentare di livello le nostre statistiche e i vantaggi per la Lama Celata, la spada e il pugnale (danno e difesa). Facciamo visita a Taylor per aggiornare attrezzatura e outfit. Potremo anche sbloccare armature, abiti e armi (spada e pugnale) durante l'esplorazione della città e il completamento della storia principale, le cui vicende promettono numerose sorprese.

Pariamo al momento giusto

Se siamo a favore della filosofia “la miglior difesa è l’attacco”, andremo molto d’accordo con il battle system di Assassin’s Creed Mirage, in cui anche le attività di bloccaggio hanno una loro importante rilevanza strategica.

Parare con successo un colpo nemico al momento giusto, infatti, ci dà la possibilità di ucciderlo istantaneamente, o di prenderci un momento di pausa se ancora non abbiamo sbloccato quest’abilità del contrattacco letale. Quando un nemico sta per attaccare, lo vedremo risplendere di un bagliore giallo: questo è il segnale che è il momento giusto per eseguire una parata.

Sfruttiamo gli elementi ambientali

Il modo migliore per eludere un combattimento è scappare nascondendosi nella cortina creata dalle bombe fumogene. La densa nuvola di fumo che creano, infatti, si frappone nel campo visivo del nemico e ci consente una ritirata tattica dalle scene. Tuttavia, se dovessimo essere sprovvisti di bombe fumogene, possiamo sfruttare gli oggetti dello scenario nei paraggi per far perdere le nostre tracce ai nemici. Basim, ad esempio, può spingersi oltre un'impalcatura per creare una cortina di fumo e allontanarsi dai nemici.

Mimetizziamoci con l’ambiente

Dopo aver interrotto il campo visivo di un nemico, potremo celarci tranquillamente in uno dei tanti nascondigli disseminati per l’ambiente di gioco, sparendo dalla sua vista. Questi nascondigli possono essere un giardino sul tetto, un mucchio di petali di fiori, carri di fieno, erba alta e altro ancora. Nel caso il nostro livello di notorietà sia a rischio, possiamo anche mescolarci tra la folla per evitare di essere scoperti.

Per capire quali sono i luoghi nei quali è possibile nascondersi, dovremo far caso alla luce bianca di cui vengono irradiati quando utilizziamo l’Occhio dell’Aquila. In questo senso, può essere utile sapere anche come eseguire il Salto della Fede su Assassin's Creed Mirage.

E se avete bisogno di aiuto ricordatevi di consultare la nostra guida con i trucchi di Assassin's Creed Mirage pensata in particolare per i neofiti della serie Ubisoft.