Assassin's Creed Mirage e AC 1: gameplay a confronto tra Basim e Altair

Come testimoniato dal gameplay e dallo Story Trailer di Assassin's Creed Mirage, la nuova avventura open world di Ubisoft non fa davvero nulla per nascondere il fortissimo legame con il primo capitolo della serie open world.

Il team di Ubisoft Bordeaux che guida lo sviluppo di Assassin's Creed Mirage, d'altronde, non ha mai nascosto di voler dare forma a un'esperienza ludica, narrativa e contenutistica che possa omaggiare e trarre spunto dagli esordi dell'IP di Assassin's Creed.

La visione creativa delinata dalla software house transalpina si concretizza nelle innegabili similitudini nel sistema di movimento, combattimento ed 'esplorazione furtiva' adottato da Basim e da Altair. Il protagonista di Assassin's Creed Mirage mutuerà dal suo 'collega' gli elementi fondanti di un gameplay legato a doppio filo alla furtività, agli assassinii e alla corsa acrobatica.

I tre pilastri sui quali Ubisoft ha deciso di edificare e cementare l'intera impalcatura ludica di Mirage restituiscono a schermo l'immagine di un titolo che trae spunto dalle origini della serie per omaggiarne le meccaniche di gameplay, evolvendole in ogni ambito in funzione degli anni trascorsi e dei tanti cambiamenti che hanno attraversato il genere delle avventure open world.

