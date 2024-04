Assassin's Creed Mirage si aggiorna con l'Update 1.0.8: quali sono le novità?

Dopo il Permadeath di Assassin's Creed Mirage, il supporto post-lancio del team di Ubisoft Bordeaux prosegue su PC, PlayStation e Xbox con l'Update 1.0.8, un aggiornamento che introduce tante migliorie e ottimizzazioni all'esperienza vissuta dagli emuli di Basim.

Disponibile dalle ore 13:00 italiane di domani martedì 9 aprile, l'Update 1.0.8 di AC Mirage promette di rendere ancora più stabile il titolo su PC e console e di risolvere diverse problematiche segnalate dalla community, a cominciare dal bug che bloccava la sincronizzazione del controller DualSense Edge di PlayStation 5 su PC. La software house francese è poi intervenuta con 'miglioramenti multipli sulla stabilità' e si è premurata di chiudere il bug che causava il blocco del reticolo di mira dopo aver equipaggiato un coltello da lancio.

Non meno importanti sono poi i problemi risolti nella gestione delle Sfide della Piena Sincronizzazione introdotte con il Permadeath, come l'errore emerso nel conteggio delle uccisioni nemiche; spazio anche a delle modifiche minori per l'interfaccia, la progressione di determinate missioni e la visualizzazione delle pergamene utilizzando l'Occhio dell'Aquila. In calce alla notizia trovate le note della Patch 1.0.8, ma prima vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro approfondimento su Assassin's Creed Mirage tra luci ed ombre, cosa non ha funzionato.

