Assassin's Creed Mirage, la cronologia spiegata: in che anno è ambientata la storia?

Gli Assassin's Creed coprono secoli e secoli di storia dell'umanità, spingendosi da un'epoca parecchio antecedente alla nascita di Cristo fino ai giorni nostri. Dato che anche i fan più affezionati potrebbero incontrare delle difficoltà, Ubisoft ha ben pensato di aiutarci a collocare Mirage nell'ampio contesto cronologico di Assassin's Creed.

Un video appena apparso sui canali ufficiali di YouTube spiega tutto ciò che bisogna sapere per collocare cronologicamente la storia di Assassin's Creed Mirage, che vede per protagonista Basim Ibn Ishaq, un astuto giovane ladro di strada che, ritrovandosi coinvolto in una cospirazione che sfugge alla sua comprensione, decide di unirsi agli Occulti.

Gli Occulti rappresentano la prima incarnazione ufficiale della Confraternita degli Assassini, formata da Bayek e Aya nell'Egitto del 49 a.C., durante gli eventi di Assassin's Creed Origins. Mirage è in realtà ambientato a Baghdad nell'861 d.C, dunque nove secoli dopo Origins, undici anni prima di Assassin's Creed Valhalla (che comincia nell'872 d.C.) e ben 338 anni prima di Assassin's Creed 1 (che invece segue le gesta di Altair a partire dal 1176 d.C.).

Ricapitoliamo, a scanso di qualsiasi fraintendimento:

Assassin's Creed Origins: 49 a.C.

Assassin's Creed Mirage: 861 d.C.

Assassin's Creed Valhalla: 872 d.C.

Assassin's Creed: 1176 d.C.

N.B. Quelli indicati vanno intesi come gli anni in cui cominciano le rispettive storie. Tenete presente che spesso e volentieri le trame degli Assassin's Creed si dipanano nel corso di svariati anni.

Tutto chiaro? Basim lo abbiamo già incontrato in una versione più anziana ed esperta in Assassin's Creed Valhalla, quando si è messo al seguito del clan del Corvo durante l'invasione vichinga in Inghilterra con motivazioni tutte sue. In Mirage avremo a che fare con una versione più giovane, che lotta per il libero arbitrio delle persone e le difende dalla tirannia di coloro che vorrebbero controllarle.

Nella Baghdad del IX secolo, in ogni caso, non tutto è come sembra: lo scopriremo sulla nostra pelle giocando ad pelle ad Assassin's Creed Mirage, in uscita il 5 ottobre 2023 su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.