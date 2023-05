Assassin's Creed Mirage: in che anno è ambientato, dove e chi è il protagonista?

Ora che la data di lancio di Assassin's Creed Mirage è stata rivelata durante il PlayStation Showcase, cresce l'attesa dei fan nei confronti del prossimo episodio della serie, che tornerà alle origini del brand mettendo da parte le influenze Action/RPG viste negli ultimi capitoli.

Oltre a ricordare che il gioco sarà disponibile dal 12 ottobre 2023 su PC e console PlayStation e Xbox, per chi si avvicina per la prima volta al titolo Ubisoft sono tanti i dettagli da sapere, a partire dal protagonista di Assassin's Creed Mirage: si tratta di Basim Ibn Ishaq, personaggio già visto in Assassin's Creed Valhalla in una versione più matura e, soprattutto, in veste di Maestro Assassino. In Mirage, invece, avremo a che fare con un Basim molto più giovane e che muove i primi passi come Assassino dopo aver passato una gioventù fatta di difficoltà e povertà, nel quale sopravviveva come ladruncolo di strada.

La storia di Basim al centro del nuovo Assassin's Creed si svolge nell'861 d.C., circa 12 anni prima degli eventi narrati in Valhalla, ed è ambientata nella città di Baghdad in Medio Oriente e nei suoi dintorni: non mancheranno dunque anche scenari incentrati su deserti e caverne, che ci porteranno ad esplorare un lato più misterioso del nuovo mondo di gioco immaginato da Ubisoft.

Per ulteriori dettagli, ecco infine quante versioni ci sono di Assassin's Creed Mirage, pronte per essere messe in commercio dal prossimo 12 ottobre.