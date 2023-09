Assassin's Creed Mirage annunciato per iPhone 15 Pro: girerà nativamente su mobile

In occasione del keynote di settembre, Apple ha finalmente tolto i veli ad iPhone 15, lo smarthphone di nuova generazione della società di Cupertino. Durante la presentazione, c'è stato spazio anche per il gaming, e si è parlato in particolare di Assassin's Creed Mirage, capitolo della serie Ubisoft di prossima uscita.

Apple ha annunciato che Assassin's Creed Mirage, sino a ieri atteso su PC, PlayStation e Xbox, sarà disponibile anche su iPhone 15 Pro nel corso del prossimo anno. Apple afferma che il suo iPhone 15 Pro rappresenta la "prossima generazione del gaming mobile", con supporto per giochi per console e PC precedentemente non disponibili su hardware di questa tipologia.

Rivelato all’evento Apple Wonderlust di oggi, iPhone 15 Pro riceverà una gamma di giochi AAA, incluse le versioni native di Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding e, appunto, Assassin’s Creed Mirage. Apple ha anche anticipato enormi aggiornamenti delle prestazioni e l'introduzione del ray tracing per i giochi su iPhone. Si tratta davvero di un momento storico per il gaming su mobile, con Assassin's Creed Mirage su iPhone 15 Pro che segnerà la prima volta in cui un gioco della serie Ubisoft originariamente concepito per console/PC verrà eseguito in modo nativo su iOS.

In caso siate interessati a saperne di più sul titolo curato da Ubisoft, vi rimandiamo alla nostra nuova Anteprima di Assassin's Creed Mirage.