Assassin's Creed Mirage annunciato ufficialmente: il trailer ci porta a Baghdad con Basim

Dopo gli insistenti rumor e i numerosi leak degli ultimi giorni, Ubisoft ha sciolto ogni dubbio presentando in via ufficiale, con tanto di trailer, Assassin's Creed Mirage, nuovo capitolo della longeva saga dedicati agli assassini.

Il filmato d'annuncio, che potete visionare in apertura di notizia, non presenta scene giocate, ma contribuisce a calarci nell'atmosfera della Baghdad del IX secolo nella quale potremo muoverci impersonando un giovane Basim Ibn Ishaq, personaggio che abbiamo già avuto modo di conoscere in Assassin's Creed Valhalla. Mirage sarà ambientato nella cosiddetta Età dell'Oro, un'epoca di grande splendore per l'Islam che vide Baghdad diventare uno dei centri nevralgici della Terra, nonché una delle città più grandi del tempo.

Gli eventi di Mirage si svolgono vent'anni prima di Valhalla, permettendoci di assistere alla trasformazione di Basim da un ladruncolo di strada ad un maestro assassino sotto la guida di Roshan, la sua maestra (doppiata dall'attrice di origine iraniane Shohreh Aghdashloo, nota per le sue parti negli show TV The Expanse e The Punisher). Come in ogni capitolo della serie che si rispetti, anche in questo caso avremo modo di incontrare figure di rilievo storico realmente esistite e perfettamente calate nel contesto narrativo di finzione.

Ludicamente parlando, come spiegato dalla Narrative Director Sarah Beaulieu, Mirage segna un ritorno alle origini della serie di Assassin's Creed configurandosi come un gioco d'azione e avventura fondato sulla narrativa e su elementi come lo stealth, il parkour e gli assassinii. Alla guida dello sviluppo ci sono gli sviluppatori di Ubisoft Bordeaux, già responsabili del DLC l'Ira dei Druidi di Assassin's Creed Valhalla. Il lancio è previsto nel 2023 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Amazon Luna in tre differenti edizioni con un prezzo di partenza budget: la Standard Edition sarà proposta a 50 euro, la Deluxe Edition (comprendente una serie di contenuti digitali aggiuntivi) a 60 euro e la Collector's Case (impreziosita da oggetti da collezione come la Steelbook e una figure di Basim alta 32 cm) a 150 euro. L'upgrade dalle edizioni old-gen alle versioni PS5 e Xbox Series X|S sarà gestito gratuitamente attraverso i programmi di upgrade delle singole piattaforme.