Assassin's Creed Mirage approderà su Infinity? Spuntano nuove informazioni dal web

Il futuro di Assassin's Creed è ricco di tanti giochi annunciati da Mirage a Codename Red e, come abbiamo visto in seguito alle diverse informazioni susseguitesi nel corso delle settimane e dei mesi da Ubisoft, sappiamo che Assassin's Creed Mirage rappresenterà un importante momento di ritorno al passato, alla grande epoca d'oro del franchise.

Un passato che, però, deve fare i conti con la nuova direzione intrapresa da alcuni anni a questa parte con gli ultimi capitoli che raccontano la storia della setta degli assassini e dei templari: il futuro di Ubisoft si chiama Infinity. Come detto dalla stessa azienda dietro la creazione del brand, Assassin's Creed Codename Red darà il via all'Assassin's Creed "3.0", se così possiamo dire, grazie al suo arrivo sul suddetto Hub. Eppure, sembrerebbe essere cambiato qualcosa a tal proposito.

Come segnalato dalla rivista francese Jeux Video, Assassin's Creed Mirage sarà il prossimo gioco che approderà su Infinity. Purtroppo non vi è alcuna conferma ufficiale da parte della compagnia, la quale ha rilasciato poche informazioni sulla stessa novità che, a detta di Ubisoft, andrà a rivoluzionare il venturo corso di Assassin's Creed.

Stessa cosa, sfortunatamente, dicasi per la prossima iterazione in uscita negli ultimi mesi del 2023: a parte la comparsa in rete di una breve clip di gameplay leak di Assassin's Creed Mirage, infatti, il titolo è scomparso dai radar comunicativi di Ubisoft, seppure non vi siano nell'aria informazioni circa un suo previsto rinvio al 2024 o a data da destinarsi. Attendiamo quindi che il team di sviluppo di esponga sulle ultime informazioni trapelate, nella speranza che emergano importanti dettagli su ciò che i membri degli assassini dovranno aspettarsi prossimamente.