Assassin's Creed Mirage: arriva il New Game Plus, costume di Bayek gratis per tutti

Ubisoft sta completando in queste ore il rollout della patch 1.0.6 per Assassin's Creed Mirage, questo update porta in dote il New Game Plus, nuove ricompense e una serie di migliorie e correzioni sotto il cofano.

La patch pesa 4.76 GB su Xbox Series X/S, poco più di 3.30 GB su Xbox One, 2.03 GB su PS5, 3.05 GB su PlayStation 4 e poco più di 5 GB su PC. Una volta completata l'installazione dell'aggiornamento potrete accedere al New Game Plus, a patto di aver finito la storia almeno una volta a qualsiasi livello di difficoltà.

Tutti coloro che giocheranno almeno una partita in modalità New Game Plus riceveranno come bonus il costume di Bayek Medjay di Assassin's Creed Origins, in tre diverse variazioni di colore da sbloccare durante la run in NGP.

L'aggiornamento 1.06 migliora anche il salto ed il movimenti durante il parkour, inoltre vengono risolti bug e problemi minori relativi all'interfaccia, al comparto audio e ad alcune missioni secondarie, con l'obiettivo di aumentare la stabilità generale del gioco su tutte le piattaforme.

Il Permadeath arriverà in Assassin's Creed Mirage nel 2024, il team di sviluppo sta lavorando per introdurre questa opzione ma bisognerà attendere i primi mesi del prossimo anno per saperne di più.