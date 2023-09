Assassin's Creed Mirage è arrivato, ci stiamo giocando! Data e ora della recensione

Manca poco al lancio di Assassin's Creed Mirage, in uscita il 5 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One. Abbiamo da poco ricevuto una copia del gioco e abbiamo appena iniziato il nostro viaggio con Basim, presto vi racconteremo tutto, ma dovrete avere ancora un pochino di pazienza.

Al momento non possiamo condividere con voi impressioni o pareri sul gioco Ubisoft, potremo farlo a scadenza dell'embargo imposto dal publisher, ovvero tra pochissimi giorni. La recensione di Assassin's Creed Mirage sarà online mercoledì 4 ottobre alle 13:01 ora italiana, alla stessa ora troverete la video recensione sul canale YouTube di Everyeye.it e saremo live su Twitch per parlare apertamente del gioco, evitando ogni sorta di possibile spoiler sulla trama.

A settembre abbiamo provato Assassin's Creed Mirage per tre ore ricavandone impressioni sostanzialmente positive, vedremo se queste verranno confermate in sede di recensione. Con Assassin's Creed Mirage, Ubisoft torna al passato ispirandosi al primo Assassin's Creed del 2007, primo gioco di quello che sarebbe diventato in pochi anno uno dei franchise più importanti del mondo dell'intrattenimento.

In attesa della recensione di Mirage vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento con la classifica di tutti i giochi di Assassin's Creed dal migliore al peggiore.