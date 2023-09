Un assaggio della Baghdad di Assassin's Creed Mirage nelle immagini della Photo Mode

Tra i tanti titoli in arrivo ad ottobre c'è anche Assassin's Creed Mirage, capitolo che tornerà alle radici della serie Ubisoft proponendo un'esperienza più incentrata su stealth e parkour. Nell'attesa di poter finalmente vestire i panni di Basim, la casa d'Oltralpe ci concede un'anteprima della Photo Mode.

Oltre a Basim, la grande protagonsita degli screenshot condivisi da Ubisoft è indubbiamente la Baghdad ricreata dal team di Bordeaux che farà da sfondo alle vicende di Assassin's Creed Mirage. Come testimonia il post che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, i giocatori saranno in grado di sfruttare tutta una serie di filtri e impostazioni per rifinire la propria foto e immortalare il proprio viaggio nei panni di un Hidden One. Oltre ai filtri che doneranno un sapore totalmente differente all'impatto visivo della scena, Ubisoft ci mette a disposizione le opzioni per regolare aspetti come la profondità di campo, il contrasto dei colori, la saturazione, l'effetto di bloom, la nebbia ambientale, e altro ancora.

Vi ricordiamo che Assassin's Creed Mirage sarà disponibile su PC e console PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 5 ottobre. Baghdad riuscirà a competere con le città più bella della serie di Assassin's Creed?