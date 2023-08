Assassin's Creed Mirage: atmosfere da Mille e una Notte nel video sui segreti di Baghdad

In attesa del gameplay di Assassin's Creed Mirage all'ONL della Gamescom 2023, Ubisoft Bordeaux ci porta a esplorare la sfavillante Baghdad del nono secolo che farà da sfondo all'avventura che dovremo vivere nei panni di Basim.

Il video approfondimento confezionato dalla sussidiaria francese di Ubisoft (e dai tanti altri team che collaborano allo sviluppo del titolo) descrive il minuzioso lavoro di ricostruzione portato avanti dagli autori transalpini per ricostruire, nei limiti del possibile, le atmosfere, la cultura, le architetture e l'arte della perla dell'Epoca d'Oro dell'Islam.

Addentrandoci tra i vicoli della Baghdad del non secolo, i giocatori avranno l'opportunità di immergersi nelle atmosfere della fiorente città araba e scoprire tantissimi aneddoti sugli usi e sui costumi della gente del posto, come pure sull'arte e sugli eventi storici più importanti. Ad accompagnarci in questo viaggio, d'altronde, ci saranno i numerosi documenti e reperti da recuperare tramite il Codex di Baghdad di Assassin's Creed Mirage.

L'avventura di Basim Ibn Ishaq partirà ufficialmente il 5 ottobre, tanto su PC quanto su PS4, Xbox One e, in versione ottimizzata, su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel frattempo, vi invitiamo a ripercorrere insieme a noi la storia della serie di Ubisoft leggendo questo approfondimento sui videogiochi di Assassin's Creed dal più brutto al più bello, prendendo spunto dalla classificazione di Metacritic basata sulla media voto delle recensioni internazionali.