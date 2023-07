Assassin's Creed Mirage avrà DLC? Risponde Ubisoft

Solitamente i giochi di Assassin's Creed vengono supportati da Ubisoft con un ampio quantitativo di DLC post-lancio, si pensi ad esempio ai più recenti giochi principali del brand (Origins, Odyssey e Valhalla) che hanno goduto di varie espansioni nel corso del tempo. Sarà così anche per Assassin's Creed Mirage?

Sembra proprio che Ubisoft abbia idee diverse per la nuova avventura con protagonista Basim, in quanto attualmente non ci sono piani per DLC post-lancio per Mirage. A confermarlo nel corso di un AMA è stato il creative director Stephane Boudon, il quale ha dichiarato che "per adesso non ci sono piani per DLC o per un lungo post-lancio per Assassin's Creed Mirage". Naturalmente nulla vieta ad Ubisoft di tornare sui suoi passi, soprattutto qualora l'accoglienza dei confronti del gioco dovesse rivelarsi calorosa, tuttavia allo stato attuale il nuovo episodio pare destinato a rivelarsi un'esperienza completa sin da subito, senza il bisogno di contenuti aggiuntivi.

Le diverse versioni di Assassin's Creed Mirage che verranno messe in commercio daranno accesso ad extra, ma si tratta in ogni caso di elementi come costumi alternativi, cosmetici, artbook e colonne sonore digitali, nulla che vada dunque ad espandere l'offerta puramente ludica dell'opera. Tra gli altri aspetti confermati, Assassin's Creed Mirage sarà un gioco fortemente story driven, molto di più rispetto ai più recenti giochi del brand.

In aggiunta, Assassin's Creed Mirage non avrà un sistema di progressione a livelli, in linea con il ritorno alle origini pensato per questo capitolo.