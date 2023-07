Assassin's Creed Mirage avrà la Modalità Foto: Ubisoft promette una Baghdad straordinaria

Assassin's Creed Mirage promette di essere visivamente eccezionale ed i suoi panorami saranno soggetti perfetti per la Photo Mode: è quanto rivelato nel corso di un'AMA dall'art director Jean-Luc Sala, che conferma la presenza della modalità fotografica all'interno del nuovo gioco della serie Ubisoft.

"Sì, implementeremo ancora la Modalità Foto e vi offrirà molte opportunità in quanto Baghdad ed i suoi dintorni sono visivamente straordinari", afferma Sala rispondendo ad un fan che chiedeva dettagli sull'eventuale presenza dell'apprezzata opzione di gioco. L'arti director ne ha quindi approfittato per sottolineare che Assassin's Creed Mirage vanterà una realizzazione visiva di elevata caratura che consentirà dunque di valorizzare al meglio gli scatti che i giocatori effettueranno durante la partita.

"Potrete anche provare a realizzare un safari fotografico incentrato sugli estinti struzzi arabi", ha poi aggiunto Sala, specificando che la nuova Photo Mode "avrà lo stesso set di funzionalità viste in Assassin's Creed Valhalla, ma sarà possibile giocare in-game e scattare fotografie anche attraverso il nostro filtro nostalgico basato sul primo Assassin's Creed". Già in precedenza è stato infatti confermato che Assassin's Creed Mirage avrà un filtro grafico ispirato ad Assassin's Creed 1, permettendo così di poterlo utilizzare anche per la Modalità Foto.

Nel frattempo Ubisoft ha affermato che non ci sono piani su DLC o espansioni per Assassin's Creed Mirage, dunque il gioco che arriverà su PC e console PlayStation e Xbox il prossimo 12 ottobre dovrebbe essere un prodotto completo sin da subito.