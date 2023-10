Assassin's Creed Mirage, l'avventura ha inizio: una missione iniziale in video!

Assassin's Creed Mirage debutta su PC e console PlayStation e Xbox il 5 ottobre 2023, ma ancora non avete deciso se acquistarlo o meno? In vostro aiuto arriva IGN.com che, attraverso un video-gameplay, vi mostra alcune fasi iniziali dell'avventura così da offrirvi un'idea più precisa sulle potenzialità del titolo Ubisoft.

Il Let's Play pubblicato dalla testata americana mostra una missione delle primissime ore di gioco e non contiene dunque particolari spoiler (tra l'altro Ubisoft ha messo in guardia sugli spoiler su Assassin's Creed Mirage, mettendo in guardia i fan dai leak), essendo incentrato principalmente sulle meccaniche di gameplay tra esplorazione, fasi stealth e sistema di combattimento. E come già visto nei precedenti giochi della serie, anche il nuovo protagonista Basim Ibn Ishaq può contare su un'aquila per osservare dall'alto lo scenario circostante, evidenziando bersagli e punti d'interesse in modo così da avere un quadro più chiaro della situazione ed elaborare efficaci strategie di conseguenza.

Già dalle prime fasi di gioco si nota ancora una volta quanto Assassin's Creed Mirage si ispiri ai primi giochi del brand, con un rinnovato focus sull'approccio stealth e l'attento sfruttamento dell'ambiente circostante per avere successo in ogni incarico. Se comunque volete ulteriori dettagli approfonditi sul gioco, il nostro provato di Assassin's Creed Mirage soddisferà le vostre curiosità offrendovi un'approfondita panoramica sull'ultima fatica Ubisoft.