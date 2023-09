Assassin's Creed Mirage: Basim in azione in 20 minuti di gameplay

Dopo aver dato uno sguardo alla Photo Mode di Assassin's Creed Mirage, ci addentriamo nuovamente tra le affollate strade di Baghdad con 20 minuti di gameplay tratti dal nuovo capitolo della fortunata serie targata Ubisoft.

Assassin's Creed Mirage costituisce un reale tentativo di tornare alle origini della serie action-adventure, ricatturando l'atmosfera misteriosa del capitolo originale con protagonista Altair. I ragazzi del team di Ubisoft Bordeaux, di conseguenza, hanno preferito mettere da parte gli elementi ruolistici che hanno caratterizzato gli episodi più recenti del franchise, per tornare a dare più spazio a stealth e parkour. Questo cambiamento di rotta è ampiamente apprezzabile nei 20 minuti di gameplay forniti dal canale YouTube GameRiot.

Il filmato, inoltre, è utile per apprezzare il comparto estetico con cui è stata caratterizzata la città di Baghdad e per osservare la strutturazione delle missioni e degli incarichi che intraprenderemo, nonché per fare la conoscenza dei personaggi che, nei panni di Basim, incontreremo durante la nostra avventura.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Assassin's Creed Mirage sarà disponibile a partire dal 5 ottobre su PC e console PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Per ulteriori approfondimenti sul titolo di Ubisoft vi rimandiamo alla nostra nuova Anteprima di Assassin's Creed Mirage.