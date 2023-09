Assassin's Creed Mirage: Basim come Altair, Ubisoft spiega il suo protagonista

Game Informer ha dedicato la sua nuova copertina ad Assassin's Creed Mirage, il nuovo capitolo della serie Ubisoft che si appresta a fare il suo debutto il 5 ottobre su PC e console PlayStation e Xbox.

Nel corso di un'intervista concessa proprio a Game Informer, il team di Ubisoft Bordeaux ha spiegato più approfonditamente il personaggio di Basim, protagonista di cui vestiremo i panni in questa nuova avventura ambientata a Baghdad. Nel parlare del letale assassino, lo studio lo ha accostato ad Altair, l'indimenticato protagonista del primissimo capitolo della saga.

"Basim era un personaggio molto intrigante", dice il direttore creativo Stephane Boudon, riferendosi alla sua originale apparizione di Assassin's Creed Valhalla. "Era misterioso. Ed era, in effetti, davvero perfetto raccontare [la storia della sua giovinezza] perché crea un parallelo con Altair. Non è proprio la stessa storia, ma quando giochi ad [Assassin’s Creed], vivi la vita di un Assassino che dovrà salire di grado per dimostrare di essere degno del Credo, e per Basim è esattamente la stessa cosa".

L'esperienza di Assassin's Creed Mirage sarà ben diversa da Valhalla e dagli altri capitoli RPG della serie. Qui non potremo plasmare il corso degli eventi, ma saremo noi a decidere (entro certi limiti) il nostro modo di giocare e centrare i bersagli designati.

"[Nei giochi di ruolo a mondo aperto], il Credo non era molto centrale", aggiunge Arseneault. "Era sempre lì, ma era molto meno importante. Quando giochi nei panni dell'Assassino degli Occulti - questo è quello che facciamo con Basim - vogliamo che sia molto pù vicino per ogni giocatore. Stiamo interpretando la storia di Basim e lui in Valhalla è un maestro assassino; non potremmo farti diventare un mercenario pistolero ribelle, per esempio: non funzionerebbe per lui [perché] ci sarebbe una lacuna nella sua narrativa. [Basim] non dirà mai: 'ucciderò tutti', perché non sarebbe Basim, quello. Questa è la differenza. Cerchiamo di portare più scelte nelle azioni piuttosto che nel risultato. Il risultato sarà che abbatterà il suo obiettivo, di nascosto o meno, con grande o poco successo. Ma avrà colpito il suo obiettivo e sarà un bene per gli Occulti e per i suoi progressi [...] nel diventare un maestro assassino".

Anche noi di Everyeye.it stiamo dando uno sguardo ravvicinato ad Assassin's Creed Mirage e presto arriveranno le nostre impressioni.